Аноним пообещал «отправить дроны беспилотники со взрывчаткой» в суды Петербурга

Аноним пообещал отправить дроны беспилотники со взрывчатым веществом в Невский и Выборгский районные суды. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Аноним пообещал отправить дроны беспилотники со взрывчатым веществом в Невский и Выборгский районные суды. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Полицейские искали бомбы в нескольких торговых комплексах Петербурга, а также осмотрели «Севкабель Порт» и районные суды. Письмо с угрозами поступило на электронный адрес ФСБ.

В воскресенье, 17 января, аноним заявил, что заложил бомбы в торговых центрах «Галерея», «Питерленд» и «Гранд Каньон», а также в общественном пространстве «Севкабель Порт». Кроме того злоумышленник рассказал о намерении отправить дроны беспилотники со взрывчатым веществом в Невский и Выборгский районные суды.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 сотрудников ОВД осмотрели указанные судебные здания и торговые комплексы, но опасных и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома на Светлановском проспекте вывели больше 60 жильцов из-за угрозы минирования.