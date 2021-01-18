На Мурманском шоссе мужчина погиб под колесами Volkswagen

В Ленинградской области иномарка сбила перебегавшего дорогу 59-летнего мужчину в Лодейнопольском районе. Пешеход погиб еще до приезда медиков.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария со смертельным исходом произошла вечером 17 января на 115-м километре автодороги Р-21 «Кола». Автомобиль Volkswagen Touareg сбил пешехода вне зоны перехода рядом с деревней Доможирово. За рулем иномарки находился 54-летний водитель из поселка Паша, что в Волховском районе.

Попав под колеса автомобиля, пожилой мужчина получил серьезные травмы, которые привели к его смерти. Пешеход погиб до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварии. По результатам будет принято процессуальное решение.

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