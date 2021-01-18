«Объезжал пробку»: В Пушкине маршрутка слетела в кювет

&#171;Объезжал пробку&#187;: В Пушкине маршрутка слетела в кювет
Маршрутка слетела с дороги. Фото: скриншот Вконтакте

На Красносельском шоссе в Пушкине произошло ДТП с участием маршрутки. Транспортное средство слетело в кювет.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 18 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что общественный транспорт слетал с проезжей части. На дороге заметна крупная пробка. В комментариях к записи пользователи сети предположили, что причиной ДТП могла стать попытка объехать дорожный затор по обочине.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся каршеринг и такси собрали пробку на Разъезжей улице.

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