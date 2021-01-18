Автомобили раскидало в разные стороны после ДТП на Бухарестской улице

Автомобили раскидало в разные стороны после ДТП на Бухарестской улице
Место аварии. Фото: скриншот Вконтакте

На перекрестке Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Передняя часть одной из машин превратилась в груду металла.

Авария случилась сегодня, 18 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Одна из машин остановилась посреди перекрестка. У транспортного средства полностью разбит капот, на дороге разбросаны детали авто Второй участник оказался с помятой дверью у остановки общественного транспорта. Движение на участке затруднено.

Информация о состоянии водителей выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине маршрутка слетела в кювет.

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