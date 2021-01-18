В Ленобласти еще 225 человек подхватили коронавирус

За последние сутки в Ленобласти выявили еще 225 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за сутки выздоровели 157 жителей, шесть человек скончались с диагнозом коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 27 809 заболевших коронавирусом. Новые случаи заболеваний замечены в 99 населенных пунктах всех 17 районов Ленобласти. Всего число летальных исходов достигло 328 человек.

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус подхватили 3 287 человек.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свободный коечный фонд для петербуржцев с инфекцией составляет 25,9%. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек.