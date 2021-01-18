Власти Петербурга подсчитали число бездомных в городе

По данным "Ночлежки" бездомных в Петербурге в 15 раз больше, чем указано в официальной статистике. Фото: pixabay

По данным "Ночлежки" бездомных в Петербурге в 15 раз больше, чем указано в официальной статистике. Фото: pixabay

По официальным данным в Северной столице зарегистрировано 3 340 людей без определенного места жительства, однако реальное их число варьируется от 9 до 15 тысяч человек.

Об этом заявил ведущий специалист отдела социальной защиты граждан пожилого возраста и координации межведомственного взаимодействия предоставления социальных услуг комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Сергей Мацкевич. Чиновник также рассказал, какие меры принимаются властями для поддержки бездомных.

К примеру, в Северной столице работают 13 домов ночного пребывания, в общей сложности, на более чем 300 мест. В них предоставляются полустационарные услуги свыше 4 часов в ночное время. Но есть и стационарные учреждения с полным спектром услуг, передает слова Мацкевича 78.ru.

При этом по данным негосударственной благотворительной организации «Ночлежка», в Петербурге живут около 50 тысяч бездомных. В 2020 году «Ночлежка» зарегистрировала обращения более 90,5 тысяч человек. Ежегодно в городе умирают 1,7 тысяч людей, живущих на улицах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Ночлежке» просят горожан помочь бездомным жетонами на метро.