Новостройки Петербурга и Ленобласти за год выросли в цене на 13%

По итогам 2020 года жилье в новостройках Северной столицы и Ленинградской области выросло на 12,6% — до 156,6 и 99,1 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

К таким выводам пришли специалисты сервиса по покупке и продаже недвижимости ЦИАН. Аналитики также отмечают по итогам года снижение спроса на первичное жилье на 5,7% Петербурге (76,2 тысячи договоров долевого участия) и на 9% — в Ленобласти (21,6 тысяч договоров).

Девелоперская активность в 2020 году оказалась ниже предыдущих лет. Суммарная площадь многоквартирных проектов города на Неве, стартовавших в этот период, составила около 4,7 млн квадратных метра, тогда как в 2019 году за этот период вывели в продажу 8,7 млн «квадратов». Однако общая выручка застройщиков в Петербурге и Ленобласти за минувший год, по данным экспертов ЦИАН, составила 479 млрд рублей, что на 11% выше прибыли за 2019 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на квартиры в новостройках Петербурга за год вырос на 64%.