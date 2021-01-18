ВОЗ раскритиковала бездействие Китая в первые дни возникновения COVID-19

В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших. Фото: Pixabay

В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших. Фото: Pixabay

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию упрекнул Китай в том, что власти могли бы быстрее принять меры, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Эксперты уверены, что глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что факт ее существования скрывался в первые дни, сообщает Daily Mirror.

В ВОЗ считают, что у Китая «были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы».

В конце декабря 2019 года, власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни признали новый коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проблемы со сном затронули около трети заболевших коронавирусом. Однако данный симптом может быть и у тех, кто не заразился инфекцией. Симптом болезни проявился и у здоровых людей.