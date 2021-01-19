В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21,4 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21,4 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 21 478 человек.

Об этом стало известно во вторник, 19 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбу с болезнью, за указанный период было обработано 5 621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 175 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1035 человек. Выполнили 4227 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса.

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