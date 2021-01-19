В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21,4 тыс. человек

Жители Северной столицы продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 21 478 человек.

Об этом стало известно во вторник, 19 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбу с болезнью, за указанный период было обработано 5 621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 175 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1035 человек. Выполнили 4227 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса.