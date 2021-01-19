В Петербурге моральные страдания после смерти пса оценили в 15 тысяч

В Петербурге моральные страдания после смерти пса оценили в 15 тысяч
Собака умерла после с драки с другим псом. Фото: pixabay.com

Собака умерла после нападения другого пса на улице.

Красногвардейский районный суд вынес решение по исковому заявлению о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Его удовлетворили частично – вместо 50 тысяч рублей петербурженка получит 15 тысяч. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что инцидент произошел 14 октября 2018 года на проспекте Энтузиастов. Там две женщины выгуливали собак, одна из них напала на другую. Между горожанками произошел словесный конфликт, после которого владелица агрессивной таксы набросилась на обидчицу. Она била ее по голове и спине, а затем вцепилась в волосы. Пострадавшая получила ряд травм и ушибов, а ее собака после встречи с таксой умерла.

Возбуждать уголовное дело в связи со смертью пса отказались. Тогда истец попросила взыскать с ответчика ущерб в размере 6,8 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у собаки Байдена будет своя инаугурация.

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