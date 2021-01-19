Петербуржцам предложили выбрать новый логотип городского транспорта

Результаты голосования будут учтены при выборе логотипа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Результаты голосования будут учтены при выборе логотипа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Проголосовать можно за любой из пяти вариантов.

В Санкт-Петербурге стартовало голосование, в рамках которого планируют выбрать новый логотип городского общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте «Организатора перевозок». Компания предлагает выбрать из пяти вариантов. Итоги интернет-голосования обещают учесть при определении победителя конкурса.

Первый вариант отсылает горожан к гербовой архитектуре и навевает «геральдические образы».

Во втором использованы буквы «Т» и «П» и чем-то напоминаем колонны Адмиралтейства.

Третий показался представителям компании самым простым и понятным. Он представляет из себя две выше названные буквы, которые обозначают «Транспорт Петербурга».

Четвертый схематично показывает транспортные маршруты и отсылает зрителя к каналам и рекам города.

Пятый тоже довольно прост и лаконичен: в варианте снова использованы буквы «Т» и «П».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сбер» прокомментировал обвинения в плагиате логотипа.