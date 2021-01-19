Петербуржцам предложили выбрать новый логотип городского транспорта

Петербуржцам предложили выбрать новый логотип городского транспорта
Результаты голосования будут учтены при выборе логотипа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Проголосовать можно за любой из пяти вариантов.

В Санкт-Петербурге стартовало голосование, в рамках которого планируют выбрать новый логотип городского общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте «Организатора перевозок». Компания предлагает выбрать из пяти вариантов. Итоги интернет-голосования обещают учесть при определении победителя конкурса.

Первый вариант отсылает горожан к гербовой архитектуре и навевает «геральдические образы».

Горожанам предлагают выбрать логотип. Фото: orgp.spb.ru

Во втором использованы буквы «Т» и «П» и чем-то напоминаем колонны Адмиралтейства.

Горожанам предлагают выбрать логотип. Фото: orgp.spb.ru

Третий показался представителям компании самым простым и понятным. Он представляет из себя две выше названные буквы, которые обозначают «Транспорт Петербурга».

Горожанам предлагают выбрать логотип. Фото: orgp.spb.ru

Четвертый схематично показывает транспортные маршруты и отсылает зрителя к каналам и рекам города.

Горожанам предлагают выбрать логотип. Фото: orgp.spb.ru

Пятый тоже довольно прост и лаконичен: в варианте снова использованы буквы «Т» и «П».

Горожанам предлагают выбрать логотип. Фото: orgp.spb.ru

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сбер» прокомментировал обвинения в плагиате логотипа.

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