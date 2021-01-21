Автобус попал под обстрел из пневматики на Невском проспекте

Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автобусу в самом центре Северной столицы.

Все произошло в четверг вечером, 21 января, на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Неизвестные злоумышленники открыли пальбу по рейсовому автобусу. По информации 78.ru, преступники стреляли из пневматического оружия.

Сообщается, что полиция получила соответствующую заявку от водителя обстреленного автобуса. По его словам, злоумышленники стреляли из автомобиля. На место ЧП отправили наряд полиции.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что серию ограблений автозаправки раскрыли в Петербурге.