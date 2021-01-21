Въезжающих в США обязали проходить карантин и сдавать тест на коронавирус

Въезжающие в США будут обязаны проходить карантин из-за COVID-19, объявил новый президент страны Джо Байден.

Он отметил, что новые меры вводятся из-за выявления новых штаммов коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку», — заявил Байден.

Напомним, США сейчас лидируют в миру по числу зараженных. В Соединенных Штатах зафиксировано более 24,5 миллиона, умерли 408 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую инъекцию антиковидной вакцины «Спутник V» российского производства. Напомним, южноамериканская страна зарегистрировала «Спутник V» под конец года.