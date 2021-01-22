Заболевшим COVID-19 британцам могут начать выплачивать 500 фунтов за самоизоляцию

Британские власти рассматривают возможность введения выплат для граждан, которые сдали положительный тест на COVID-19. За соблюдение самоизоляции им могут начать выплачивать по 500 фунтов (почти 51 тысяча рублей по текущему курсу).

Как сообщает The Guardian, недавно правительство провело опрос, который показал, что только 17% жителей Великобритании с симптомами заболевания проходят обследование на коронавирус. Остальные боятся, что из-за положительного результата теста они не смогут ходить на работу. При этом 15% признались, что продолжат ходить на работу даже будучи больными.

Также правительство предлагает предоставить правоохранителям доступ к медицинским данным, чтобы бороться с нарушителями карантина. Помимо этого, власти обсуждают вариант введения общенационального тестирования, чтобы обладатели отрицательного результата могли вернуться к работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Джонсон предупредил о смертельной опасности британского штамма коронавируса.