«Только бы не рак»: певица Рита Дакота попала в больницу на Бали с «адской» болью в животе

"Киста, спасибо, Боженька! Ура! Я люблю тебя, киста", - написала Рита Дакота, радуясь, что это не саркома и не другое злокачественное новообразование. Фото: Instagram @ritadakota

"Киста, спасибо, Боженька! Ура! Я люблю тебя, киста", - написала Рита Дакота, радуясь, что это не саркома и не другое злокачественное новообразование. Фото: Instagram @ritadakota

30-летняя певица Рита Дакота пару дней назад напугала своих поклонников, рассказав, что испытывает адские боли в животе и в буквальном смысле не может двигаться. Звезде потребовалась экстренная госпитализация.

В это время артистка находилась на Бали вместе со своим возлюбленным Федором Белогаем, дочерью Мией и бывшим мужем Владом Соколовским. Обследование в балийской клинике выявило в организме Дакоты два больших новообразования. Врачи решили сделать дополнительные анализы, чтобы определить их природу.

Несколько часов певица провела в томительном ожидании. «Только бы не рак, только бы не рак», — шептала я внутри себя», — написала Рита в своем Instagram. К счастью, это оказались две кисты, операция не потребуется. Звезда уверена, что болезнь — следствие чрезвычайной психологической перегрузки во время активной работы осенью и в декабре и надеется, что сможет выздороветь, приведя в порядок свое ментальное состояние.

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