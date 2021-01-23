Актриса Фрейндлих остается в реанимации из-за заражения коронавирусом

Актриса Фрейндлих остается в реанимации из-за заражения коронавирусом
Актриса БДТ Алиса Фрейндлих находится в больнице. Фото: FACEBOOK/ Константин Богуславский

Состояние артистке все еще оценивается как тяжелое.

Актриса Алиса Фрейндлих все еще находится в реанимации. Об этом рассказали в больнице, где лечится знаменитость. Известно, что артистка заразилась коронавирусом и до сих пор не может прийти в себя.

Состояние Фрейндлих оценивается как тяжелое, поэтому она нуждается в пристальном наблюдении врачей. Актриса пережила цитокиновый шторм и есть надежды на то, что она пойдет на поправку.

В медучреждении состоялся консилиум, на котором присутствовали московские специалисты. Они считают, что схема лечения верная и внесли незначительные коррективы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм. Ее состояние осложняет многолетний стаж курения и недостаточная масса тела.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алиса фрейндлих больница пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге протестующие двигаются в сторону работающих станций метро
Протестующих вытеснили с Невского проспекта: их распугали машинами с мигалками
В Петербурге протестующие движутся по Невскому проспекту
Пугачева подписалась на Навального в Instagram
Жена Навального задержана в Москве
Протестующие за Навального перекрыли Невский проспект
«Адмиралтейская» снова работает на вход и выход
В Петербурге за сутки собрали 25 тысяч кубометров снега