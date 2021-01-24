Во Франции могут ввести очередной карантин

Во Франции могут ввести очередной карантин
Флаг Франции. Фото: Pixabay

Во Франции могут ввести еще один карантин из-за коронавируса.

Как сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правительстве страны, решение будет принято в скором времени.

Введение нового карантина связано с распространением «британского» штамма коронавируса и нового штамма из ЮАР.

27 января ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу введения карантина. По словам источников в правительстве, новые ограничения продлятся не меньше трех недель.

По последним данным, во Франции зафиксировано 3 093 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 222 840 пациентов, число смертельных исходов достигло 73 018.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии разработали прототип вакцин от нескольких заболеваний в виде капель. Препарат, созданный российскими учеными против коронавируса, является мукозальным и подходит для использования и детьми, и пожилыми людьми.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус франция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов
В больнице Святого Георгия нашли ковид-пациента с ножом в сердце
В метро Петербурга у пассажира нашли «гранату»
В Ленобласти в сгоревшем коттедже нашли бездыханное тело помощника повара
Кристофер Нолан отказался от сотрудничества с Warner Bros.
Правозащитники сообщили о более чем о 3,3 тыс. задержанных на ...
В России за сутки выявили 21 127 новых случаев COVID
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ГИБДД