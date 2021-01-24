Во Франции могут ввести очередной карантин

Во Франции могут ввести еще один карантин из-за коронавируса.

Как сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правительстве страны, решение будет принято в скором времени.

Введение нового карантина связано с распространением «британского» штамма коронавируса и нового штамма из ЮАР.

27 января ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу введения карантина. По словам источников в правительстве, новые ограничения продлятся не меньше трех недель.

По последним данным, во Франции зафиксировано 3 093 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 222 840 пациентов, число смертельных исходов достигло 73 018.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии разработали прототип вакцин от нескольких заболеваний в виде капель. Препарат, созданный российскими учеными против коронавируса, является мукозальным и подходит для использования и детьми, и пожилыми людьми.