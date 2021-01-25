В Петербурге на коронавирус проверили еще 15 тысяч человек

В Северной столице продолжается ежедневное тестирование местных жителей на коронавирус. За последние сутки обследование прошли 14 тысяч 958 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом, за сутки в Петербурге обработали 1978 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о коронавирусе.

С октября прошлого года петербургские волонтеры выполнили почти 4,5 тысяч заявок от горожан. Для получения помощи волонтеров необходимо оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Также с октября гуманитарную помощь оказали почти 150 тысячам жителей города на Неве. Им доставили продуктовые наборы.

Кроме того, за сутки волонтеры-медики позвонили 102 заболевшим COVID-19 петербуржцам и узнали об их самочувствии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга перечислили условия для постепенной отмены COVID-ограничений.