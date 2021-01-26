Умер бывший вице-премьер РФ Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер РФ Сергей Приходько
Сергей Приходько умер на 65-м году жизни. Фото: правительство РФ

Ушел из жизни бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Ему было 64 года.

Приходько умер после продолжительной болезни, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники.

Сергей Приходько родился в 1957 году в Москве. Он окончил МГИМО. в период с 1997 по 1998 год, а также с 2004 по 2012 год был помощником президента. В январе 2020 года он стал помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ушел из жизни петербургский тележурналист и спортивный комментатор Эрнест Серебренников. Он скончался на 85 году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту. Смерти Серебренникова предшествовала болезнь, однако подробности не разглашаются.

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