Месяц в больнице: что известно о состоянии Алисы Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих провела в петербургской больнице уже месяц. Актриса была госпитализирована из-за коронавирусной инфекции. Некоторое время ее состояние оценивали как стабильно тяжелое, но дело сдвинулось – ее, наконец, перевели из реанимационного отделения в лечебное.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Медики говорят о том, что состояние 86-летней пациентки значительно улучшилось. Теперь ей предстоит пройти курс лечебной физкультуры. Кроме того, она будет получать кислородную поддержку и лекарственную терапию.

Как писала Gazeta.SPb, Алиса Фрейндлих была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА России в конце декабря. Тогда сообщалось, что у актрисы Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова обнаружили коронавирус. Ее состояние было тяжелым.

Поклонников также тревожили новости о состоянии легких актрисы – сначала утверждалось, что у нее диагностировано 80% поражения. Позже поступила информация о том, что у Фрейндлих поражено менее 50% легких.

Выяснилось также, что еще до госпитализации с новой коронавирусной инфекцией Алиса Фрейндлих в течение недели лечилась дома. В больнице ее поместили в отделение интенсивной терапии.

Вскоре после госпитализации актрисы в больницу попали ее дочь и внучка. У них также была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Менее, чем неделю назад, сообщалось, что состояние актрисы остается стабильно тяжелым, а за ее самочувствием постоянно наблюдают. Позже утверждалось, что артистка пережила цитокиновый шторм.

В больнице даже провели консилиум с участием московских специалистов. Тогда они высказали мнение о том, что схема лечение Фрейндлих верна и внесли незначительные коррективы.