Суд в Петербурге оштрафовал иностранца, стоявшего у метро в день митинга в поддержку Навального

В Петербурге суд привлек к административной ответственности гражданина Алжира, посчитав, что тот принял участие в несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Под суд пошел студент с алжирским гражданством Амин Аддун. По мнению судьи, студент стоял на Невском проспекте и принимал добровольное участие в митинге, повлекшем нарушение санитарных норм и правил.

Аддун не согласился с обвинением и представил суду свою версию. Я мирный человек. Про митинг ничего не знал», — сообщил студент. По его словам, он стоял у метро и ждал жену, чтобы пойти погулять. Он рассказал, что перед ним полицейские задержали одного молодого человека, а второй бросился убегать. И вот вместо второго и задержали Аддуна.

Отмечается, что материалы дела данную версию не подтвердили. Иностранца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создали петицию с требованием открыть дело против полицейского, ударившего в живот женщину на митинге.