Билл Гейтс предупредил человечество о еще более ужасной пандемии

Основатель Microsoft считает, что следующая возможная пандемия будет в десятки раз хуже нынешней. По его словам, мир не готов к такому повороту событий.

Гейтс заявил интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что человечество еще не готово к следующей пандемии. Предприниматель выразил надежду, что через два года ситуация изменится в лучшую сторону. Он считает, что ученым предстоит еще много чего улучшить: вакцины, тесты, лекарства, эпидемиологию и мониторинг.

Гейтс назвал эту пандемию ужасной и подчеркнул, что следующая может быть «в десятки раз хуже». По его словам, система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем изначально предполагалось.

Кроме того, основатель Microsoft указал, что терпение населения планеты определенно на исходе. Особенно это касается тех, что живет в стесненных условиях и имеет средств на оплату онлайн-обучения своим детям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристы рассказали о путешествиях во время пандемии.