Билл Гейтс предупредил человечество о еще более ужасной пандемии

Билл Гейтс предупредил человечество о еще более ужасной пандемии
Билл Гейтс предупредил о следующей пандемии. Фото: скриншот Instagram

Основатель Microsoft считает, что следующая возможная пандемия будет в десятки раз хуже нынешней. По его словам, мир не готов к такому повороту событий.

Гейтс заявил интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что человечество еще не готово к следующей пандемии. Предприниматель выразил надежду, что через два года ситуация изменится в лучшую сторону. Он считает, что ученым предстоит еще много чего улучшить: вакцины, тесты, лекарства, эпидемиологию и мониторинг.

Гейтс назвал эту пандемию ужасной и подчеркнул, что следующая может быть «в десятки раз хуже». По его словам, система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем изначально предполагалось.

Кроме того, основатель Microsoft указал, что терпение населения планеты определенно на исходе. Особенно это касается тех, что живет в стесненных условиях и имеет средств на оплату онлайн-обучения своим детям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристы рассказали о путешествиях во время пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
билл гейтс пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле не увидели проблем с дефицитом продуктов
Соцсети получат штрафы от Роскомнадзора за призывы к детям идти на митинги
Путин назвал преодоление бедности главной задачей России
Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина
Билл Гейтс предупредил человечество о еще более ужасной пандемии
Путин призвал страны к совместной борьбе с COVID-19
Вылетевшая на тротуар иномарка сбила девушку на улице Рихарда Зорге
Автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста