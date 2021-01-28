Суд Петербурга отправил в СИЗО адвоката из преступной группировки граждан КНР

Суд Петербурга отправил в СИЗО адвоката из преступной группировки граждан КНР
Вана в суде защищали пятеро адвокатов, однако это не помогло. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Октябрьский районный суд Северной столицы отправил в следственный изолятор уроженца Китайской народной республики, которого считают причастным к этнической преступной группировки, орудовавшей в Петербурге.

Пятеро уроженцев Китая, по информации объединенной пресс-службы городских судов, занимались едва ли не всеми возможными видами противозаконной деятельности. Им вменяют разбой, кражи, похищения людей, организацию проституции и незаконного оборота наркотиков, а также избиение и вымогательство.

Среди пятерых задержанных единственным, кто знал русский язык и отстаивал свою невиновность в суде, оказался адвокат Балтийской коллегии по фамилии Ван. Согласно материалам дела, юрист с соучастниками, предположительно, напали на человека, похитили у него имущество и 163 тысяч рублей, а затем вместе с двумя другими пострадавшими похитили, избивая и требуя от каждого 100 тысяч юаней выкупа.

Ван просил отправить его под домашний арест, однако суд остался непреклонен, и даже пятеро защитников не смогли помочь гражданину КНР избежать заключения под стражу до 20 марта 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности о деятельности этнической преступной группировки и задержании её участников.

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