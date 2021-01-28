Комик Руслан Белый устроил стендап у гроба юмориста Александра Шаляпина

Популярный комик Александр Шаляпин скончался в Москве 25 января в возрасте 41 года. Его коллега Руслан Белый на церемонии прощания во время прощальной речи устроил небольшой стендап. Он заявил, что «Сане бы понравилось».

Как сообщает «Пятый канал», присутствовавшие одобрили минутку юмора в честь скончавшегося комика. Они одобрительно посмеялись над тем, каким Руслан Белый представил Александра Шаляпина.

«У Санька, несмотря на тот короткий срок, всего было много. У него было много татуировок, много классных шуток, много жен и, благодаря его образу жизни, было много классных историй, которые останутся с нами на пленке, в цифровом эфире и так далее», – заявил Руслан Белый на церемонии прощания.

Напомним, что комика Александра Шаляпина нашли мертвым в своей квартире в Москве, 25 января. Тело стендапера обнаружила супруга. По словам директора юмориста, в последнее время он страдал депрессией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сосед погибшего стендап-комика Шаляпина рассказал подробности трагедии.