Мать стендап-комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном.

«Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: «Мама, я счастливый человек». Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: «Мама, стендап всегда будет, они (коллеги. — прим. ред.) всегда будут любимыми», — рассказала женщина в разговоре с «Пятым каналом».

Она отметила, что ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил почти весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города РФ.

Напомним, стендап-комика и актера Александра Шаляпина нашли мертвым в столице. Ему был 41 год. О случившейся трагедии стало известно 25 января. Его супруга нашла его тело и вызвала бригаду скорой помощи. По словам директора комика Марии Малякиной, в последнее время Шаляпин страдал от депрессии. Александр Шаляпин был участником Stand Up Show на ТНТ. В прошлом выступал в команде КВН, а также участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале. За свою актерскую карьеру он успел сняться в более 50 фильмах и сериалах, в том числе «Бумер-2», «Мужские каникулы», «Глухарь-2», «Карпов», «Бессонница» и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что популярный комик Александр Шаляпин скончался в Москве 25 января в возрасте 41 года. Его коллега Руслан Белый на церемонии прощания во время прощальной речи устроил небольшой стендап.