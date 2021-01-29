Последняя просьба умирающей от COVID-19 женщины поразила ее близких

Жительница Великобритании, умирающая от коронавируса, призвала в соцсетях молиться за ее здоровье перед введением в искусственную кому. Она сказала, что «может не выкарабкаться».

Жительница Кардиффа, 40-летняя Карен Хоббс, заразилась COVID-19 перед католическим Рождеством, ее увезли в больницу 27 декабря.

Несмотря на хорошую физическую форму и здоровье, состояние Хоббс, бывшей стюардессы, начало резко ухудшаться, ее перевели в искусственную кому, сообщает ITV News.

«Меня вводят в искусственную кому, предупредив, что я могу не выжить, пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я очнулась и вернулась домой к своим детям. Ужас – это не то слово!» – написала Хоббс в соцсетях 2 января.

Она перенесла остановку сердца и умерла 19 января, не приходя в сознание. Родные были ошарашены случившимся. У женщины осталось пять детей.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 3 754 448 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 9 349 пациентов, число смертельных исходов достигло 103 324.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 47 регионе начинает улучшаться. Количество коек, перепрофилированных для пациентов с COVID-19, в Ленобласти сократили на 300 мест, их вернули к обычной работе.