В больницах Ленобласти свернули 300 коронавирусных коек

В больницах Ленобласти свернули 300 коронавирусных коек
В Ленобласти освобождаются коронавирусные койки. Фото: комитет по здравоохранению

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 47 регионе начинает улучшаться.

Количество коек, перепрофилированных для пациентов с COVID-19, в Ленобласти сократили на 300 мест, их вернули к обычной работе. Об этом стало известно в четверг, 28 января.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время развернуты 3157 коек для коронавирусных пациентов, а заняты при этом всего 1863. Кроме того, в Ленобласти в последние дни количество пациентов, которых выписывают из больниц, превышает число новых больных. За последние сутки госпитализировали 120 человек, а выписали 210.

По словам чиновника, в ближайшие два дня к плановой работе вернут 300 коек, а на следующей неделе — еще 250.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусом переболели более 200 соцработников.

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