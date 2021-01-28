В Петербурге коронавирусом переболели более 200 соцработников

Коронавирус подтвердили у более чем 3 тыс. человек, проживающих в соцучреждениях. Фото: pixabay

Коронавирус подтвердили у более чем 3 тыс. человек, проживающих в соцучреждениях. Фото: pixabay

В Петербурге коронавирусной инфекцией переболели более 200 работников социальных учреждений, сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. По словам чиновника, в Северной столице коронавирус также подтвердили у более чем 3 тыс. человек, проживающих в соцучреждениях. Всего в городских и государственных учреждениях живут более 11 тысяч человек, в том числе пожилые люди, инвалиды и дети.

За время пандемии от ковида скончались более 40 подопечных учреждений. В настоящее время остаются единичные случаи заражения, но вспышки заболевания удается предубеждать. В большинстве случаев инфекция попадала из больниц, в которых лечились проживающие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге сделано рекордное число прививок от коронавируса.