В Ленобласти коронавирус подхватили еще 217 человек

За минувшие сутки в Ленобласти коронавирус выявили у 217 местных жителей.

Об этом сообщили в воскресенье, 31 января, в Оперштабе по борьбе с вирусом. За прошедший день выписали 204 переболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 30 701 случай коронавируса, выздоровели 27 820 пациентов, а 427 человек скончались.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359. Об этом стало известно сегодня, 31 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество инфицированных достигло 3 850 439.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.