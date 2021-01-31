Названы российские регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Нет прироста коронавируса за сутки в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве — 0,09%. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,09%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Алтай 0,2%», — говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359. Об этом стало известно сегодня, 31 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество инфицированных достигло 3 850 439. Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано в Москве (2 284). Лидерами по росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (2 160 случаев) и Московская область (1 082 случая).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 2 160 зараженных коронавирусом. Город занял второе место среди регионов России по числу инфицированных COVID-19.