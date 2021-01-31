Загородный проспект перекрыли росгвардейцы

Ожидается, что в ближайшее время начнутся массовые задержания протестующих.

Сегодня, 31 января, у здания ТЮЗа проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На Пионерской площади собрались несколько тысяч человек, уже начались задержания – силовики отвели к автозаку не только горожан, но и одного журналиста.

На данный момент сотрудники Росгвардии перекрыли Загородный проспект, другая часть направилась в сторону митингующих. Очевидцы рассказывают, что полицейский попросил пригнать к площади автобус – видимо, ожидаются массовые задержания протестующих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пионерской площади заметили Милонова. С какой целью приехал депутат – не сообщается.