Завод Hyundai увеличивает уровень локализации в Петербурге

По итогам прошлого года на автозаводе было выпущено 220 тыс. автомобилей. Фото: Pixabay

По итогам прошлого года на автозаводе было выпущено 220 тыс. автомобилей. Фото: Pixabay

В Петербурге будет реализован второй крупнейший инвестиционный проект компании Хендэ — завод по производству автомобильных двигателей внутреннего сгорания.

На данный момент ООО «Хендэ Виа Рус» завершено строительство производственного корпуса, планируется осуществить поставки производственного оборудования. Общая сумма предполагаемых инвестиций составит около 16,0 млрд. руб.Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Напомним, что с 2010 года началось сотрудничество Санкт-Петербурга с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (далее – ООО «ХММР»), ставшим одним из ведущих предприятий по производству автомобилей в городе.

По итогам прошлого года на автозаводе было выпущено 220 тыс. автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что завод будет выпускать двигатели Gamma I объёмом 1,6 литра, в соответствии с самими высокими экологическими стандартами. Инвестиции в предприятие составляет 13,1 млрд рублей. Власти Петербурга, при этом, обязуются компенсировать часть затрат на подключение завода к инфраструктуре.