Жительница Пушкина в пылу ссоры ударила пьяного мужа ножом в спину

В Пушкинском районе Северной столицы днем 30 января произошел бытовой конфликт, один из участников которого в итоге оказался в больнице.

Все случилось в городе Пушкин около трех часов дня. Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Между 39-летней женщиной и её супругом случилась ссора, в результате которой подозреваемая нанесла мужчину ударом ножом в спину. Отметим, что пострадавший в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину полицейские задержали на месте происшествия, а её мужа с проникающей колото-резаной раной груди госпитализировали в НИИ Скорой помощи. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что там же, в Пушкине неизвестный напал на 64-летнюю пенсионерку и изрезал ей лицо ножом.