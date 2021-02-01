Жительница Пушкина в пылу ссоры ударила пьяного мужа ножом в спину

Жительница Пушкина в пылу ссоры ударила пьяного мужа ножом в спину
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Северной столицы днем 30 января произошел бытовой конфликт, один из участников которого в итоге оказался в больнице.

Все случилось в городе Пушкин около трех часов дня. Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Между 39-летней женщиной и её супругом случилась ссора, в результате которой подозреваемая нанесла мужчину ударом ножом в спину. Отметим, что пострадавший в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину полицейские задержали на месте происшествия, а её мужа с проникающей колото-резаной раной груди госпитализировали в НИИ Скорой помощи. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что там же, в Пушкине неизвестный напал на 64-летнюю пенсионерку и изрезал ей лицо ножом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бытовой конфликт нападение с ножом новости СПб ножевое ранение пушкин ссора


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли еще 1 842 случая заражения COVID-19
Петербурженка упала в обморок на несогласованном митинге 31 января, ей ...
С 1 февраля россиянам запрещено материться в социальных сетях
Активисты «Синей птицы» закрасили рекламу наркотиков на улицах ...
Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Петербурге
Полиция Ленобласти расследует поджоги авто в Тосненском и Бокситогорском районах
Семья из Мурманска получила неустойку за сорванные сроки сдачи квартиры в ...
В Москве прощаются с актером Василием Лановым