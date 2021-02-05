Японское кино, спектакль по пьесе Горького и выставка, посвященная Ельцину: куда сходить в Петербурге на выходных

Куда сходить и что посмотреть в Петербурге на выходных. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Куда сходить и что посмотреть в Петербурге на выходных. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Спектакли «Мещане» и «Шатуны», японское кино, фильм «Кто-нибудь видел мою девочку?», выставка к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина: Gazeta.SPb рассказывает, куда сходить и что посмотреть в Петербурге на выходных.

6 и 7 февраля в пространстве «91 комната» театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля Романа Муромцева «Шатуны» по роману Юрия Мамлеева. Постановка осуществлена в рамках проекта «Экспериментальная сцена. Плюс», в котором принимают участие ученики Анатолия Праудина. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Клавдия Белова, Алексей Кормилкин, Егор Лесников, Елена Карпова и Александр Чередник.

С 4 по 8 февраля в киноцентре «Родина» в рамках Фестиваля японского кино можно посмотреть современные картины страны восходящего солнца. Так, в субботу, 6 февраля, зрителям представят анимацию «Лисёнок Гон», «Снеговик Норман и северное сияние», «Снеговик Норман и звездопад», «Луна и бессонная ночь» и фильм «Шаг». А в воскресенье, 7 февраля, — фильмы «Пока кофе не остыл» и «Обыкновенная ночь».

6 и 7 февраля на Большой сцене Театра им. Ленсовета пройдут премьерные показы спектакля Василия Сенина «Мещане» по пьесе Максима Горького, повествующей о человеческих страстях и пороках, борениях и страданиях. Семья Бессеменова олицетворяет собой мир, утративший связь времен, герои подаются автором через взрыв чувств, в моменты наивысшего напряжения, кульминации их судеб.

В кинотеатре «Аврора» открыта предварительная продажа билетов на фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Лента снята по одноименной книге Карины Добротворской, составленной из писем ее умершему мужу. Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира поняла всю горечь утраты. Картина режиссера Ангелины Никоновой в прокате с 4 февраля.

1 февраля в Главном здании Российской национальной библиотеки на Садовой улице открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина. Она посвящена отношениям бывшего главы государства с Ленинградом/Петербургом и разбита на пять тематических блоков, представляющих наиболее яркие события в жизни города 1990-х гг. Экспозиция будет работать до 22 февраля.

Напомним, что с 30 января в Петербурге снят ряд противоэпидемиологических ограничений. Заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 50%. Открылись океанариумы, аквапарки и зоопарки. В ТЦ работают музеи, выставки, театры и ледовые катки. Подробнее — в материале Gazeta.SPb.