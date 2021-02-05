На Парнасе открылась вторая очередь завода «Электронмаш»

На Парнасе открылась вторая очередь завода «Электронмаш»
Завод расширился для производства нового оборудования. Фото: pixabay.com

В Петербурге открыли вторую очередь предприятия «Электронмаш». Производственный комплекс на Парнасе планирует увеличить объемы выпуска продукции.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на представителей завода, предприятие планирует в год производить до 200 единиц цифровых комплексных трансформаторных подстанций. Кроме этого, будут создаваться оборудования для альтернативных источников электричества. Для этого «Электронмаш» ведет переговоры с «Роснано».

«Мы поставляем не только по северо-западу, мы поставляем на весь север. На нефтянку, нефтехимию и переработку. И импортазамещение мы своим оборудованием проходим точно», – заявил генеральный директор Валерий Назаров.

Таким образом, расширение позволит увеличить объемы выпуска продукции и создать новые рабочие места для 140 человек. Новый блок охватывает более 3 тыс. «квадратов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что завод Hyundai увеличивает уровень локализации в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Электронмаш" завод новости СПб производство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд арестовал петербуржца, ударившего полицейского на несогласованной акции
Заседание по Навальному приостановили: ветерану стало плохо в зале суда
Улицу Даля закроют до конца февраля из-за работ с канализацией
Спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед в Ленобласти
На Морской Пехоты мужчину избил неизвестный для хищения электробритвы
Мать 10 детей и другие истории жертв COVID-19 в Петербурге, которые никого ...
Песков осудил любые незаконные акции в России
На петербургской дамбе частично перекрыли проезд