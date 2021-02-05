На Парнасе открылась вторая очередь завода «Электронмаш»

В Петербурге открыли вторую очередь предприятия «Электронмаш». Производственный комплекс на Парнасе планирует увеличить объемы выпуска продукции.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на представителей завода, предприятие планирует в год производить до 200 единиц цифровых комплексных трансформаторных подстанций. Кроме этого, будут создаваться оборудования для альтернативных источников электричества. Для этого «Электронмаш» ведет переговоры с «Роснано».

«Мы поставляем не только по северо-западу, мы поставляем на весь север. На нефтянку, нефтехимию и переработку. И импортазамещение мы своим оборудованием проходим точно», – заявил генеральный директор Валерий Назаров.

Таким образом, расширение позволит увеличить объемы выпуска продукции и создать новые рабочие места для 140 человек. Новый блок охватывает более 3 тыс. «квадратов».

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