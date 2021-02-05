В Гарварде и Стэнфорде назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»

Преимуществом "Спутника V" является то, что для его хранения не нужна отрицательная температура. Фото: официальный сайт Sputnik V

Преимуществом "Спутника V" является то, что для его хранения не нужна отрицательная температура. Фото: официальный сайт Sputnik V

Американские инфекционисты оценили эффективность российской антиковидной вакцины «Спутник V». По характеристикам она похожа на препараты Pfizer и Moderna, считают эксперты.

Инфекционист медцентра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу отметил, что в третьей фазе испытаний эффективность препарата разработчиков из России составила 91,6%, что немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, передает ТАСС.

Глава отделения инфекционных заболеваний медицинского факультета Гарварда Дэниэл Курицкис подчеркнул, что преимуществом «Спутника V» является то, что для его хранения не нужна отрицательная температура. По словам эксперта, вакцину можно хранить в обычном холодильнике.

Кроме того, преимуществом российского препарата является его устойчивость к температурам выше нуля градусов. При этом, по словам Курицкиса, «Спутник V» гораздо эффективнее, чем вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне признались, как относятся к отечественным вакцинам от COVID-19.