Более 40 тысяч петербуржцев подали заявки на сдачу ЕГЭ в этом году

В Петербурге завершилась регистрация на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2021 году. Всего участие в тестировании примут 40 тыс. 190 выпускников.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает комитет по образованию Петербурга, сдавать ЕГЭ будут 29 тыс. 891 выпускник школ, а также 3 тыс. 468 обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 6 тыс. 718 выпускников прошлых лет и 105 человек, не сдавших экзамены в прошлом году.

Также свои силы планируют попробовать 6 учеников 10-х классов и 2 школьника из иностранных образовательных организаций. На ЕГЭ записались и 415 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что самым массовым остается экзамен по русскому языку, а на втором месте профильная математика, – 37 тыс. заявок и более 21 тыс. соответственно. Тройку популярных замкнуло тестирование по обществознанию. Его выбрали более 15 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что основной этап сдачи ЕГЭ начнется с 31 мая.