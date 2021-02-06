Задержанного на митинге петербуржца отпустили сделать вторую прививку от коронавируса

Задержанного на митинге петербуржца отпустили сделать вторую прививку от коронавируса
Задержанному сделали прививку, а затем снова отправили в изолятор. Фото: pixabay

Полицейские доставили гражданина в медучреждение, где ему сделали еще один укол. Теперь ему не страшна пандемия.

В Санкт-Петербурге за последнее время состоялось несколько несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального. В итоге были задержаны, а затем и арестованы десятки человек. Среди них оказались те, кому необходимо сделать вторую прививку от коронавируса, иначе она не сработала бы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мужчину, которого задержали 31 января, отвезли в прививочный цент, где у него по плану ревакцинация от коронавируса. Сотрудники изолятора Петроградского района впервые столкнулись с подобным, но решили, что здоровье намного важнее всего остальное.

После того, как гражданину поставили укол, его доставили обратно в изолятор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета. Глава РФПИ отметил, что жителям других стран приходится ждать дольше.

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