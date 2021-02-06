Якутск назван столицей «Тотального диктанта» в этом году

Акция «Тотальный диктант» обзавелась своей столицей на 2021 год. Санкт-Петербург отдал почетное звание Якутску.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на писателя Дмитрия Глуховского, который объявил о столице «Тотального диктанта» в ходе онлайн-трансляции финала конкурса.

Таким образом, Якутск победил своих конкурентов за право быть столицей. В финале принимали участие Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск, однако жюри выбрали именно этот город большинством голосов.

Сам диктант пройдет 10 апреля. Писатель Дмитрий Глуховский приедет в Якутск, чтобы прочитать текст на главной площадке проекта. Напомним, что именно он является автором текста для мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 40 тысяч петербуржцев подали заявки на сдачу ЕГЭ в этом году.