Названы причины инфаркта в молодом возрасте

Нездоровое питание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте. Справиться с такой проблемой поможет специальная диета.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев для телеканала «Звезда». По словам специалиста, избежать инфаркта в молодом возрасте от нездорового питания можно с помощью средиземноморской диеты. Стоит употреблять ежедневно 400 граммов зелени, овощей и фруктов.

Кроме этого, заболевание могут вызвать и другие факторы. Например, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим.

«Режим труда и отдыха, который они соблюдают, – посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза», – пояснил специалист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач назвала симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии.