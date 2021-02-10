Петербургские школьники прошли итоговое собеседование в очном формате

Петербургские школьники прошли итоговое собеседование в очном формате
Экзамен состоялся очно. Фото: pixabay.com

В Северной столице наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Это позволило организовать для девятиклассников итоговое собеседование по русскому языку в очном формате.

Как сообщает комитет по образованию Петербурга, на собеседование уже зарегистрировались 44 тыс. 983 человека. Данный вид экзамена является обязательным допусков к ГИА уже третий год подряд.

Напомним, что из-за коронавируса каждый регион самостоятельно принимал решение как проводить экзамен, – дистанционно или в очном формате.

«В Петербурге с начала третьей четверти сохраняется тенденция к снижению заболеваемости среди обучающихся и педагогов. Это позволило школьникам выполнять предложенные задания в привычных условиях, в своих школах», – говорится в сообщении.

Однако, не все дети смогли пройти собеседование очно. Часть детей все равно сдавали экзамен в дистанционном формате. Это коснулось 27 девятиклассников Аничкова лицея, которые по решению администрации обучаются дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в школах Петербурга снизилась заболеваемость коронавирусом.

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