Идеальные параметры артериального давления назвали в Минздраве

Будет лучше, если давление будет 130 на 80 и даже ниже. Фото: pixabay

Будет лучше, если давление будет 130 на 80 и даже ниже. Фото: pixabay

Главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов объяснил, какие параметры артериального давления могут считаться идеальными.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова кардиолога, человек может жить без страхов об инфаркте или инсульте, если значения его артериального давления составляют меньше 140 на 90. Но будет лучше, если давление будет 130 на 80 и даже ниже. По словам Бойцова, гипертония является хроническим заболеванием, от которого пациент не сможет полностью избавиться.

Однако, при соответствующем лечении, можно контролировать течение болезни и сохранять высокое качество жизни. Кардиолог отметил, что эта болезнь, к сожалению, сохраняется на всю жизнь.

Специалист посоветовал побольше заниматься физической активностью, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.

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