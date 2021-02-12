Британский врач назвал главные правила питания для продления жизни

Нужно максимально заменить продукты с высоким гликемическим индексом на сложные углеводы, которые содержатся в крупах, фруктах и овощах. Фото: pixabay

Нужно максимально заменить продукты с высоким гликемическим индексом на сложные углеводы, которые содержатся в крупах, фруктах и овощах. Фото: pixabay

Эксперт в области регенеративной медицины, врач Амир Кхан назвал основные правила питания, которые способствуют долголетию.

Медик рассказал Express, что в первую очередь нужно перейти с купленных в магазинах мяса и рыбы на фермерскую продукцию, поскольку она не содержит консервантов и других вредных для здоровья элементов.

Во-вторых, нужно максимально заменить продукты с высоким гликемическим индексом на сложные углеводы, которые содержатся в крупах, фруктах и овощах. Кхан отметил, что долголетию может поспособствовать и снижение общего количества потребляемых килокалорий.

Также врач посоветовал разнообразить рацион кальцием и магнием, что поможет защитить организм от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Во время готовки нужно быть аккуратнее при выборе специй, добавил Кхан. В целом они благотворно влияют на здоровье, но специалист посоветовал не злоупотреблять солью.

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