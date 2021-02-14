Врач рассказала об опасности «тихого» инфаркта

При обнаружении у себя признаков «тихого» инфаркта специалист посоветовала не принимать никаких препаратов самостоятельно. Фото: Pixabay

При обнаружении у себя признаков «тихого» инфаркта специалист посоветовала не принимать никаких препаратов самостоятельно. Фото: Pixabay

Одышка, приступы слабости и усталости, а также боль в животе и челюсти могут быть симптомами «тихого» инфаркта. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

Специалист напомнила, что «тихим» инфарктом называют сердечные приступы, которые либо протекают незаметно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца. На такие инфаркты приходится примерно половина от общего числа случаев инфаркта миокарда.

Врач рассказала изданию «Аргументы и факты», что такие приступы опасны, так как человек не распознает инфаркт и не обращается вовремя к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нездоровое питание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте. Справиться с такой проблемой поможет специальная диета.