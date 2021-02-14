Белая лента, стихи, красные розы и задержания: все о несогласованных и согласованных митингах к этому часу

Очередные несанкционированные акции на этот раз пришлись на Валентинов день. Некоторые участники не преминули этим воспользоваться. Рассказываем, что произошло в Петербурге и других городах к этому часу.

В Северной столице готовиться к протестам начали заранее. Железные ограждения и стражи порядка появились в центре города еще в пятницу, 12 февраля. Наибольшее количество сил и средств развернули на Дворцовой площади. Точно такие же меры были приняты и перед другими несогласованными митингами, которые, напомним, прошли в Петербурге 23 и 31 января.

Ровно в 14 часов на Воскресенской набережной началась несанкционированная акция «Цепь солидарности и любви». Она была организована «в поддержку политзаключенных и всех пострадавших от политического преследования и полицейского насилия». Участниками стали в том числе активистки движения за права женщин. Узнать их можно было по красному цвету в одежде, такого же цвета розе в руке и бумажному сердечку на груди.

Сначала у памятника жертвам политических репрессий корреспондент Gazeta.SPb насчитал 20 человек. Они читали стихи. Затем пришли еще 53 — это были уже представители фемдвижения. Все они выстроились в цепь, держа в руках белую ленту. Отметим, что такая идея пришла в Россию из Белоруссии, где в 2020 году женщины подобным образом протестовали против узурпации власти и полицейского насилия. Через сорок минут после начала несогласованного мероприятия на Воскресенской набережной было уже сто человек. Ситуацию сверху контролировал вертолет. К половине четвертого все, возложив цветы, разошлись. Задержаний не было.

Цепь солидарности с политзаключенными была замечена и в Москве на Старом Арбате. Об том сообщило РБК. Участники пришли поддержать тех, кто находится в изоляторе в Сахарово, а также Юлию Навальную. По сведениям Коммерсанта», протестовали около 300 человек.

В Казани днем 14 февраля задержали 9 человек. Это произошло после митинга, который был согласован с властями. Его организовали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Участниками также стали сторонники Алексея Навального и члены КПРФ.