В Сланцах установили 40 баков для раздельного сбора отходов

В Ленинградской области продолжается пилотный проект по раздельному сбору мусора. В Сланцах появилось 40 новых баков для бытовых отходов.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, баки установили для двух видов отходов. Так 20 зеленых для стекла и 20 желтых для пластика.

«Каждый контейнер содержит памятку с разъяснением, какой тип отходов подходит для переработки», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что в регионе действует пилотный проект раздельного сбора бытовых отходов. Участие уже приняли 3 города, – Кингисепп, Луга и Ивангород. Они присоединились к программе в конце прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербургская котельная выплатит 100 тыс. рублей за сжигание отходов. На предприятии было обнаружено сжигание отходов из опилок древесины, которые пропитаны смолами. Такой мусор имеет 4 и 5 классы опасности.