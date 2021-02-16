Врач рассказал о сроке службы позвоночника человека

""Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника – это 35-45 лет, заявил врач. Фото: unsplash

""Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника – это 35-45 лет, заявил врач. Фото: unsplash

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что позвоночник, сухожилия, суставы и хрящи имеют определенный срок службы, но при желании его можно продлить.

По словам врача, которые приводит радио Sputnik, обычно пациенты приходят с такими проблемами после 35 лет, хотя у некоторых они появляются намного позже. Это происходит из-за физиологических процессов в организме: снижения кровообращения, нарушения обменных процессов, накопления различных интоксикаций.

«»Гарантийный срок» наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника – это 35-45 лет. У разных людей срок отличается», — заявил Кабычкин.

Чтобы продлить «гарантийный срок», нужно правильно распределять нагрузку на позвоночник в течение дня. Если человек работает сидя, статическая нагрузка на позвоночник снижена, а стоя — повышена. Но во время сидения статическая нагрузка не всегда оптимальна из-за не комфортного положения тела для позвоночника.

Поэтому нужно периодически менять позу, каждые 40 минут делать перерывы и несколько минут посвящать небольшой гимнастике.

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