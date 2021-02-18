Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию

Латвия решила запретить для журналиста Владимира Соловьева въезд на территорию страны. Представителя СМИ внесли в список нежелательных лиц.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Информация о запрете появилась на официальной странице в Facebook министра иностранных дел Республики Латвия Эдгарса Ринкевичса.

«Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», – прокомментировал запрет на въезд представитель страны.

Отмечается, что теперь Владимир Соловьев находится в списке нежелательных лиц. Его не хотят видеть в Латвии. Кроме этого, на журналиста жалобу подал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

Напомним, что ранее журналист в своей передачи высказался по поводу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Соловьев назвал его смелым человеком, который доблестно воевал в Первой мировой войне. Позже журналист заявил, что его фразы вырвали из контекста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Соловьев назвал удар петербурженке в живот на несогласованной акции «отталкиванием ногой».