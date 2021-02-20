В МВД определились, как доставлять россиян в вытрезвители

Правоохранительные органы разработали правила, по которым будут доставлять пьяных россиян в вытрезвители. Новый порядок позволяет доставлять людей в медицинские учреждения из квартир.

Об этом стало известно в субботу, 20 февраля. Правила появились на портале нормативных актов, в которых указывается поведение стражей порядка при доставлении людей в вытрезвители.

Таким образом, полицейские обязаны вызывать скорую помощь при обнаружении пьяного гражданина в общественных местах. Однако, если скорая отказывается ехать, то нарушителя стражи порядка имеют право отправить в вытрезвитель, осмотрев его на наличие оружия. Кроме этого, органы должны при отправке установить личность гражданина, а также проверить его по всем оперативным базам.

Также стал доступен способ доставления россиян из собственных квартир. Для этого сожители или родственники должны предоставить бумагу с разрешением. Полицейские должны установить, мешает ли нетрезвый гражданин проживанию других в жилище.

Напомним, что вернуть платные вытрезвители решили в декабре прошлого года. Президент страны Владимир Путин подписал указ, который разрешает регионам создавать специальные места для помощи нетрезвым гражданам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как пьяных россиян будут доставлять в вытрезвители.