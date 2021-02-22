Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа

Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа
Ирина Шейк показала любимую косметику. Фото: скриншот Instagram

Российская супермодель Ирина Шейк показала лицо без макияжа после сна. Она рассказала поклонникам, как ухаживает за кожей.

Новый пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. 35-летняя модель записала ролик, на котором продемонстрировала, какими косметическими средствами пользуется после умывания. Шейк позировала с мокрыми волосами и в халате.

Топ-модель сначала демонстрирует свою любимую расческу, а потом использует косметологический гаджет от отеков, в который она помещает кубик льда. Затем звезда наносит на лицо увлажняющий крем. Кроме того, она рассказала, что ежедневно применяет для области вокруг глаз два средства, а также распыляет на область шеи и лица термальную воду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ирина Шейк восхитила подписчиков упругими ягодицами. Почти все комментаторы остались восхищены увиденным.

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